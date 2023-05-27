Спортивный директор «Адмирала» Аверкин прокомментировал обмен защитника Николаева из «Металлурга»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин прокомментировал обмен защитника Ильи Николаева из «Магнитки». Клуб из Владивостока отдал права на защитника Данилу Паливко.

— В декабре Паливко не попадал в основной состав, его отправили в «Ермак». Там он начал стабильно набирать очки, но позднее обратился через агента с просьбой об обмене — его не устраивало то, что он находится в фарм-клубе. Мы расторгли контракт, закрепили права на Паливко, а в апреле сделали квалификационное предложение. Вызвали на сбор, но он отказался ехать. На нас вышел «Металлург» с предложением обмена на Илью Николаева. Мы обсудили, нас это предложение устроило. Не хотели, чтобы права на Паливко висели мертвым грузом. Николаев усилит нас уже в этом сезоне, плюс это молодой игрок с хорошей перспективой.

В минувшем сезоне Николаев провел 23 матча в ВХЛ за «Южный Урал», в которых отметился тремя результативными передачами. В КХЛ в общей сложности защитник набрал 7 (0+7) очков в 83 матчах.