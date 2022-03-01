Олег Леонтьев: «Кубковые матчи предполагают агрессивную жесткую игру»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат первого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:4).

— Игра отличалась от регулярного чемпионата. Здесь накал страстей был выше. Видна была заряженность у обеих команд на достижение результата. Мы неплохо играли всю встречу, вели в счете в третьем периоде, но в концовке не удержали и пропустили гол. Также в игре 6 на 5 имели моменты. Единственное, что огорчает — было много удалений, давали сопернику много шансов для реализации большинства. А так, готовимся. Сейчас отдохнем, восстановим силы и будем готовиться к следующему поединку.

— Вы очень хорошо начали матч, трижды выходили вперед, но каждый раз «Трактор» отыгрывался, причем все три этих шайбы забросил в большинстве. Что необходимо сделать «Нефтехимику», чтобы выровнять игру во втором матче?

— Исключить удаления. «Трактор» отлично реализовал свои моменты в большинстве. У нас по сезону таких явных провалов не было в меньшинстве. Будем закрывать игроков, которые приносят результат «Трактору». Стараться блокировать броски, удаляться, терпеливо играть.

— Вы с самого начала настраивали команду на жесткую агрессивную игру?

— Кубковые матчи предполагают агрессивную жесткую игру. Мы с начала чемпионата старались привить ребятам эту жесткость и силовую манеру. То, что нравится зрителям и то, что игрок должен делать на льду. Установка была играть жестко, но без удалений и грязи.