Олег Леонтьев: «Кубковые матчи предполагают агрессивную жесткую игру»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат первого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:4).
— Игра отличалась от регулярного чемпионата. Здесь накал страстей был выше. Видна была заряженность у обеих команд на достижение результата. Мы неплохо играли всю встречу, вели в счете в третьем периоде, но в концовке не удержали и пропустили гол. Также в игре 6 на 5 имели моменты. Единственное, что огорчает — было много удалений, давали сопернику много шансов для реализации большинства. А так, готовимся. Сейчас отдохнем, восстановим силы и будем готовиться к следующему поединку.
— Вы очень хорошо начали матч, трижды выходили вперед, но каждый раз «Трактор» отыгрывался, причем все три этих шайбы забросил в большинстве. Что необходимо сделать «Нефтехимику», чтобы выровнять игру во втором матче?
— Исключить удаления. «Трактор» отлично реализовал свои моменты в большинстве. У нас по сезону таких явных провалов не было в меньшинстве. Будем закрывать игроков, которые приносят результат «Трактору». Стараться блокировать броски, удаляться, терпеливо играть.
— Вы с самого начала настраивали команду на жесткую агрессивную игру?
— Кубковые матчи предполагают агрессивную жесткую игру. Мы с начала чемпионата старались привить ребятам эту жесткость и силовую манеру. То, что нравится зрителям и то, что игрок должен делать на льду. Установка была играть жестко, но без удалений и грязи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -