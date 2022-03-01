Гатиятулин: «Первый матч в плей-офф, понятно, что была нервозность»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги первого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Нефтехимика» (4:3).

— Первый матч в плей-офф, понятно, что была нервозность. Тем более большой перерыв был. Два контрольных матча провели в паузу, но все равно, по накалу не то. Сегодня было видно, что скованность присутствовала. Тем не менее, ребята — молодцы придерживались задания, проявляли самоотдачу, характер. Здорово сыграли спецбригады. Вся команда хорошо сыграла, добыли победу, очень важную победу. Соскучились по болельщикам — полный стадион был. Это здорово, всегда нам помогает. Сегодня эта помощь была вдвойне.

— Все три шайбы, когда «Трактор» сравнивал, были заброшены в большинстве. Как удалось наработать розыгрыш?

— Знаем, над чем работать, всегда над этим работаем. Было завершение и хорошая последняя передача, поэтому броски доходили до цели.

— «Нефтехимик» с первых минут начал играть в силовой хоккей, показалось, что «Трактор» был к этому не готов и лишь потом начал отвечать.

— Готовились и понимали, что такое будет. В первую очередь сказали, что нужно не уступать в характере и в стычки не ввязываться. Ребята четко выполнили задание и довели матч до победы.

— Будут после сегодняшнего матча точечные изменения на следующую игру?

— Сейчас проанализируем матч, завтра у нас есть день, и примем решение по составу. Ребята все готовы. Кто сегодня играл, все, что требовалось, они выполняли. И ребята, которые не попали в состав, все готовы играть. Разберём матч и примем решение.