Гатиятулин: «Первый матч в плей-офф, понятно, что была нервозность»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги первого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Нефтехимика» (4:3).
— Первый матч в плей-офф, понятно, что была нервозность. Тем более большой перерыв был. Два контрольных матча провели в паузу, но все равно, по накалу не то. Сегодня было видно, что скованность присутствовала. Тем не менее, ребята — молодцы придерживались задания, проявляли самоотдачу, характер. Здорово сыграли спецбригады. Вся команда хорошо сыграла, добыли победу, очень важную победу. Соскучились по болельщикам — полный стадион был. Это здорово, всегда нам помогает. Сегодня эта помощь была вдвойне.
— Все три шайбы, когда «Трактор» сравнивал, были заброшены в большинстве. Как удалось наработать розыгрыш?
— Знаем, над чем работать, всегда над этим работаем. Было завершение и хорошая последняя передача, поэтому броски доходили до цели.
— «Нефтехимик» с первых минут начал играть в силовой хоккей, показалось, что «Трактор» был к этому не готов и лишь потом начал отвечать.
— Готовились и понимали, что такое будет. В первую очередь сказали, что нужно не уступать в характере и в стычки не ввязываться. Ребята четко выполнили задание и довели матч до победы.
— Будут после сегодняшнего матча точечные изменения на следующую игру?
— Сейчас проанализируем матч, завтра у нас есть день, и примем решение по составу. Ребята все готовы. Кто сегодня играл, все, что требовалось, они выполняли. И ребята, которые не попали в состав, все готовы играть. Разберём матч и примем решение.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -