Обладатель Кубка Континента снова не выиграет Кубок Гагарина

Московское «Динамо» в четырех матчах проиграло «Трактору» (0-4) в серии второго раунда и вылетело из плей-офф КХЛ.

Таким образом, обладатель Кубка Континента снова не сможет стать победителем Кубка Гагарина. Бело-голубые стали лучшей командой регулярного чемпионата-2023/24, набрав 98 очков.

В истории КХЛ только один раз (из 14 сезонов) команда-победитель Кубка Континента выиграла Кубок Гагарина — в сезоне-2018/19 оба трофея завоевал ЦСКА. В сезоне-2021/22 обладатель Кубка Континента не был определен.