Новым генеральным директором «Авангарда» станет Герман Чистяков

С 1 августа пост генерального директора «Авангарда» займет Герман Чистяков, сообщает пресс-служба команды.

«Для меня назначение в «Авангард», возможно, крупнейший вызов в карьере. Мои амбиции максимальны. Мы должны сделать «Авангард» стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнеров и самого увлекательного медиаконтента», — цитирует Чистякова пресс-служба клуба.

Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года.