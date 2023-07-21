Новым генеральным директором «Авангарда» станет Герман Чистяков
С 1 августа пост генерального директора «Авангарда» займет Герман Чистяков, сообщает пресс-служба команды.
«Для меня назначение в «Авангард», возможно, крупнейший вызов в карьере. Мои амбиции максимальны. Мы должны сделать «Авангард» стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнеров и самого увлекательного медиаконтента», — цитирует Чистякова пресс-служба клуба.
Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года.
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|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|Восточная конференция
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|В
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|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
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