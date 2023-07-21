Как сейчас привезти иностранца в КХЛ? Live с Зислисом и Пилко — в 13.00

Гость эфира «СЭ» — один из топовых агентов КХЛ, человек, с которым работают большинство иностранцев из нашей лиги, — Алеша Пилко. Он вместе с Михаилом Зислисом обсудит следующие темы:

— как сейчас привезти иностранца в КХЛ;

— несколько топ-клубов ждут иностранцев;

— «Металлург», «Салават», «Локомотив»;

— тема с российским паспортом для Лайпсика;

— старый конфликт с Андреем Разиным;

— иностранцы «Сибири»;

— скандал Бабаев/Шарипзянов/«Авангард».

Начало эфира — в 13.00.