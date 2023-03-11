Никулин: «Вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел»
Нападающий «Локомотива» Степан Никулин рассказал, как его команде удалось раньше всех в Западной конференции КХЛ обеспечить себе участие во втором раунде плей-офф.
«Довольны просто тем, что выиграли. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к следующему раунду. Конечно, пара дней отдыха — это преимущество. Тем более после такой непростой серии. Вы видели, что «Витязь» просто так ее нам не отдал. Нам надо играть в свою игру, в свой хоккей, как мы можем. И делать это с первых минут каждого матча», — цитируют «Известия» Никулина.
Также 21-летний форвард поделился мнением, почему первый раунд плей-офф для всех непросто складывается.
«Может быть, все из-за того, что КХЛ сделала такой длинный регулярный чемпионат. Больше игр, чем обычно, а через пару дней после его окончания уже начинается плей-офф. Это могло повлиять. Но, честно говоря, я не эксперт, чтобы по этому поводу высказываться. Лично для меня, не скажу, что тяжело дался длинный регулярный чемпионат. Это поначалу тяжеловато, а дальше ты привыкаешь, адаптируешься. И наоборот... Вот сейчас оглядываешься назад, смотришь, вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел, первый раунд плей-офф заканчивается. Как-то особо не замечаешь все это в конце сезона. Как будто и не играл столько», — добавил Никулин.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -