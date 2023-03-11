Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:41

Кудашов — о поражении от «Торпедо»: «В хоккее нелогичного не бывает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Отличная игра отличной серии, которая нравится зрителям. Очень похожая игра получилась, если сравнивать с предыдущей игрой. «Динамо» могло побеждать в основное, но в итоге нелогично проиграло? Не согласен, что результат не логичен. В хоккее нелогичного не бывает. Значит нам дальше повезет. Насколько оправдан переход на игру в три звена с третьего периода? Только что посмотрел статистику игрового времени — у соперника хоккеисты наиграли гораздо больше по времени. Удаления сломали игру. Играя в меньшинстве, больше устаешь, больше обороняешься. У соперника моральное преимущество. Играть в атаке всегда легче.

Неизменность звеньев — стабильность или безысходность? Нет, у нас есть другие игроки. Но мы готовились к плей-офф, и сочетания звеньев всегда были приблизительно такими в регулярном чемпионате, за исключением случаев, когда кто-то выбывал по травмам или объективным обстоятельствам. На следующий матч изменения будут», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/03/10/511039.html
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Никулин: «Вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел»
Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Динамо» в пятом матче серии
В «Торпедо» рассказали о состоянии Уракова, получившего рассечение коньком по лицу в матче с «Динамо»
Ларионов в шаге от победы над «Динамо»! Новый бешеный матч самой крутой серии плей-офф
Федоров назвал нелегким матч ЦСКА с «Северсталью»
Разин о поражении от ЦСКА: «Серия продолжается. Едем в Череповец, в Чикаго!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никулин: «Вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел»

Денис Ян: «Вторая победа над «Динамо» в овертайме — это вряд ли тенденция»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
3 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
11.03 10:00
Адмирал – Сал. Юлаев
 - : -
11.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
11.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости