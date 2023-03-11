Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Динамо» в пятом матче серии
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.
«Поздравляю команду с тяжелой победой. Благодарю болельщиков за колоссальную поддержку, которая гнала нашу команду вперед. Также благодарен коллективу «Динамо», который даёт возможность играть в хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше. В таких матчах трудно говорить о качестве большинства. Всегда хочется, чтобы количество переходило в качество. Но не надо забывать, что игроки не роботы. И сейчас они получают ту усталость, которую не получали ранее. Нехватка свежести и концентрации не дает возможности реализовать те моменты, то большинство, те наигранные комбинации, которые мы готовим. Но когда начинается овертайм — это те моменты, ради чего мы живем. И «сворачиваться», бояться, быть под стрессом в овертайме — это не даст нам ничего хорошего. Поэтому в таких матчах мы все равно рискуем, пытаясь найти счастье у ворот соперника. В овертайме, при сумасшедшей поддержке болельщиков, у ребят появляется двойная энергия и они идут вперед несмотря на трудности и потери в составе», — приводит пресс-служба лиги слова Ларионова.
Также он объяснил, что в плей-офф сложно заниматься ротацией состава.
«Каждый выходящий на лед хоккеист вносит свой вклад в победу. Что касается неизменности состава, то, когда ты выходишь в плей-офф, то не можешь заниматься ротацией состава. Это практика, проработанная годами. Только в случае травм появляются свежие игроки. По травме Кирилла Уракова — там очень сложный порез. Сейчас ничего нельзя сказать о его готовности сыграть в следующем матче. Алексей Кручинин тренируется, и завтра мы примем решение об его участии в шестом матче», — добавил Ларионов.
Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
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|СКА
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|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -