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Сегодня, 02:56

Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Динамо» в пятом матче серии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Поздравляю команду с тяжелой победой. Благодарю болельщиков за колоссальную поддержку, которая гнала нашу команду вперед. Также благодарен коллективу «Динамо», который даёт возможность играть в хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше. В таких матчах трудно говорить о качестве большинства. Всегда хочется, чтобы количество переходило в качество. Но не надо забывать, что игроки не роботы. И сейчас они получают ту усталость, которую не получали ранее. Нехватка свежести и концентрации не дает возможности реализовать те моменты, то большинство, те наигранные комбинации, которые мы готовим. Но когда начинается овертайм — это те моменты, ради чего мы живем. И «сворачиваться», бояться, быть под стрессом в овертайме — это не даст нам ничего хорошего. Поэтому в таких матчах мы все равно рискуем, пытаясь найти счастье у ворот соперника. В овертайме, при сумасшедшей поддержке болельщиков, у ребят появляется двойная энергия и они идут вперед несмотря на трудности и потери в составе», — приводит пресс-служба лиги слова Ларионова.

Также он объяснил, что в плей-офф сложно заниматься ротацией состава.

«Каждый выходящий на лед хоккеист вносит свой вклад в победу. Что касается неизменности состава, то, когда ты выходишь в плей-офф, то не можешь заниматься ротацией состава. Это практика, проработанная годами. Только в случае травм появляются свежие игроки. По травме Кирилла Уракова — там очень сложный порез. Сейчас ничего нельзя сказать о его готовности сыграть в следующем матче. Алексей Кручинин тренируется, и завтра мы примем решение об его участии в шестом матче», — добавил Ларионов.

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/03/10/511039.html
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
3 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
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Адмирал – Сал. Юлаев
 - : -
11.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
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Динамо Мн – СКА
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