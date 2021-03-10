Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин после победы над «Барысом» (5:1) в пятом матче серии четвертьфинала Восточной конференции рассказал о том, как его команда перехватила инициативу в серии и за счет чего ему удалось возглавить список бомбардиров плей-офф.

— Очень важная игра была. Переезжаем в Нур-Султан. Конечно, будет тяжело, но сегодня мы молодцы.

— Понятно, что первый плей-офф — это совершенно другие эмоции, ни на что не похожие. Насколько это помогает так хорошо и продуктивно играть, и насколько помогает наличие рядом таких матерых партнеров, как Плотников и Прохоркин?

— Да, это у меня первый плей-офф, и я заряжен полностью. Хочу пройти далеко с ребятами. С этими ребятами классно играть — они видят поляну, помогают мне и иногда пихают. Это иногда заводит. Супер! Срабатываемся хорошо!

— До этого матча у вас были три поражения и одна ничья в стартовых периодах. Что-то принципиально сегодня изменилось или дело было только в настрое?

— Я думаю, в настрое, ну и домашняя арена, само собой. Фанаты сегодня молодцы. Забили первую, не расслабились — забили вторую, дело пошло.

— Можно ли сказать, что после такой яркой игры психологическое преимущество удалось отобрать у соперника?

— Надеюсь, что психология на нашей стороне. Мы летим туда после победы с силами. Дай бог, что все пройдет хорошо.

— Насколько вам комфортно работать с Ильей Петровичем Воробьевым? Насколько можно сказать, что это твой тренер?

— Да, тренер опытный. Выиграл уже много кубков. Я приношу результат потихонечку. Он мне доверяет. Все хорошо складывается. Самое главное — не сбавлять обороты.

— Пришли полностью в себя после ЦСКА, где не было особого доверия, и той травмы, что сильно мешала? И теперь, когда полностью здороыв, совсем другое чувство и совсем другие кондиции?

— Да, я меньше восстанавливался после руки как раз. Сейчас вошел в хорошую форму. Чувствую себя шикарно.

(Юрий Ширинкин)