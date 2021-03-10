Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 10 марта

Сегодня, 10 марта, в КХЛ пройдут пятые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

1/4 финала конференций

Пятые матчи

Западная конференция

«Динамо» (Москва) — «Северсталь»

Счет в серии: 3-1

Начало — в 19.30 (мск)

СКА — «Динамо» (Минск)

Счет в серии: 3-1

Начало — в 19.30 (мск)

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»

Счет в серии: 2-2

Начало — в 17.00 (мск)

«Авангард» — «Автомобилист»

Счет в серии: 3-1

Начало — в 19.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.