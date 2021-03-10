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Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 10 марта

09:30
«Авангард» и «Автомобилист» проведут пятый матч серии плей-офф. Фото ХК «Авангард»
«Авангард» и «Автомобилист» проведут пятый матч серии плей-офф. Фото ХК «Авангард»
Сегодня, 10 марта, в КХЛ пройдут пятые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина
1/4 финала конференций
Пятые матчи

Западная конференция

«Динамо» (Москва) — «Северсталь»
Счет в серии: 3-1
Начало — в 19.30 (мск)

СКА — «Динамо» (Минск)
Счет в серии: 3-1
Начало — в 19.30 (мск)

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»
Счет в серии: 2-2
Начало — в 17.00 (мск)

«Авангард» — «Автомобилист»
Счет в серии: 3-1
Начало — в 19.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.

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