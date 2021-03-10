Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над нур-султанским «Барысом» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:1).

— Хорошая игра с нашей стороны, здорово сработали спецбригады, — сказал Воробьев.

— В чем секрет преображения Николая Голдобина в плей-офф?

— Не сглазить бы. Пусть дальше так продолжает. Ему требовалось время, начиналось все не так радужно. Мы рады, что Николай сейчас добавил. Знали его мастерство, долго собирали информацию о нем перед подписанием. Он не играл у нас — нужно было поставить некоторые вещи, чтобы он правильно действовал.

— Почему решили выпустить Василия Кошечкина?

— Это было общее решение тренерского штаба, тренера вратарей. После четвертого матча я лично говорил с Василием. У нас было чувство, что он сегодня сыграет здорово. Мы были в нем уверены.

(Михаил Скрыль)