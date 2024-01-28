Николаев: «Приход Ковальчука пошел «Спартаку» однозначно в плюс»

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев рассказал, как на команду повлиял приход нападающего Ильи Ковальчука.

«На самом деле только положительно. Даже сегодня в матче против «Динамо» в каждом периоде он что-то скажет, что-то подскажет, где-то подзаведет на льду. Не знаю, как он вел себя на лавке, поскольку вратари обычно все время на льду. Но думаю, что и на лавке действует также. Поэтому однозначно только в плюс нам пошел его приход», — приводят «Известия» слова Николаева.

40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре 2023 года. Он провел 12 игр за московскую команду, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками за 57 матчей.