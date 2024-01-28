Николаев: «Приход Ковальчука пошел «Спартаку» однозначно в плюс»
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев рассказал, как на команду повлиял приход нападающего Ильи Ковальчука.
«На самом деле только положительно. Даже сегодня в матче против «Динамо» в каждом периоде он что-то скажет, что-то подскажет, где-то подзаведет на льду. Не знаю, как он вел себя на лавке, поскольку вратари обычно все время на льду. Но думаю, что и на лавке действует также. Поэтому однозначно только в плюс нам пошел его приход», — приводят «Известия» слова Николаева.
40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре 2023 года. Он провел 12 игр за московскую команду, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками за 57 матчей.
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|Трактор
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
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|37
|19
|77
|2
|Динамо М
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|36
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|77
|3
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|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -