Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:5 ОТ).

— Третий матч на Дальнем Востоке, отыгрались с 0:2, повели, но потом не очень дисциплинированно сыграли, соперник реализовал свон большинство, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — В овертайме рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день. Считаю, мы взяли одно очко, а не потеряли.

— Насколько эффективно снимать вратаря в овертайме?

— Это игра 3 на 3, одно очко есть, почему бы не взять два. Рискнули снять вратаря.

— Можно ли сказать о потере концентрации на старте второго периода?

— Потери концентрации не было, они неплохо забили, у них получились два хороших броска. Должны были более собранно сыграть. После у нас были хорошие моменты, особо менять в игре ничего не надо было.

— Шакир Мухамадуллин дебютировал в НХЛ за «Сан-Хосе». Как в команде отреагировали на это?

— Мы позвонили ему, поздравили и сказали, над чем работать дальше. Мы за своими следим. Нужно своими действиями дальше доказывать тренеру, что он может играть в НХЛ. Он молодец, прислушался к нам.

После этого матча «Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.