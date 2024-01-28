Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:5 ОТ).
— Третий матч на Дальнем Востоке, отыгрались с 0:2, повели, но потом не очень дисциплинированно сыграли, соперник реализовал свон большинство, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — В овертайме рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день. Считаю, мы взяли одно очко, а не потеряли.
— Насколько эффективно снимать вратаря в овертайме?
— Это игра 3 на 3, одно очко есть, почему бы не взять два. Рискнули снять вратаря.
— Можно ли сказать о потере концентрации на старте второго периода?
— Потери концентрации не было, они неплохо забили, у них получились два хороших броска. Должны были более собранно сыграть. После у нас были хорошие моменты, особо менять в игре ничего не надо было.
— Шакир Мухамадуллин дебютировал в НХЛ за «Сан-Хосе». Как в команде отреагировали на это?
— Мы позвонили ему, поздравили и сказали, над чем работать дальше. Мы за своими следим. Нужно своими действиями дальше доказывать тренеру, что он может играть в НХЛ. Он молодец, прислушался к нам.
После этого матча «Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|58
|38
|20
|82
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|56
|21
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -