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Сегодня, 13:02

Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:5 ОТ).

— Третий матч на Дальнем Востоке, отыгрались с 0:2, повели, но потом не очень дисциплинированно сыграли, соперник реализовал свон большинство, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — В овертайме рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день. Считаю, мы взяли одно очко, а не потеряли.

— Насколько эффективно снимать вратаря в овертайме?

— Это игра 3 на 3, одно очко есть, почему бы не взять два. Рискнули снять вратаря.

— Можно ли сказать о потере концентрации на старте второго периода?

— Потери концентрации не было, они неплохо забили, у них получились два хороших броска. Должны были более собранно сыграть. После у нас были хорошие моменты, особо менять в игре ничего не надо было.

— Шакир Мухамадуллин дебютировал в НХЛ за «Сан-Хосе». Как в команде отреагировали на это?

— Мы позвонили ему, поздравили и сказали, над чем работать дальше. Мы за своими следим. Нужно своими действиями дальше доказывать тренеру, что он может играть в НХЛ. Он молодец, прислушался к нам.

После этого матча «Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-risknuli-smenit-vratarya-na-polevogo-no-segodnya-ne-nash-den/
Виктор Козлов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 58 38 20 82
2 Авангард 55 38 17 79
3 Сал. Юлаев 56 35 21 75
4 Автомобилист 58 32 26 70
5 Трактор 56 31 25 68
6 Лада 57 28 29 68
7 Ак Барс 55 32 23 66
8 Нефтехимик 57 23 34 57
9 Сибирь 56 22 34 53
10 Амур 56 21 35 53
11 Адмирал 56 17 39 45
12 Барыс 55 19 36 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 Северсталь 55 28 27 63
7 ЦСКА 55 28 27 61
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 56 18 38 42
10 Витязь 55 17 38 41
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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Адмирал – Сал. Юлаев
 5 : 4 ОТ
28.01 10:00
Амур – Металлург Мг
 2 : 3
28.01 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
28.01 14:00
Барыс – Ак Барс
 - : -
28.01 17:00
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