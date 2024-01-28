Николаев рассказал о причинах своего ухода из «Нефтехимика»

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев объяснил, почему его пребывание в «Нефтехимике» было недолгим.

«Просто не было у меня должной формы. После СКА я, так сказать, пришел без формы, после отсутствия игровой практики. Поэтому решили с тренерским штабом «Нефтехимика», что мне нужно поднабрать немного форму. Тем более там как раз в период, когда я пришел, у Нижнекамска пошла игра, пошли победы. Так что главный тренер Олег Юрьевич Леонтьев ничего уже не менял в составе. Я к этому нормально отнесся, и никаких обид на «Нефтехимик» у меня нет. Все нормально: если команда побеждает без меня, то и слава богу. Так что, когда возник вариант с обменом в «Спартак», который устроил и «Нефтехимик», я, естественно, тоже захотел что-то поменять, рассчитывая в новой команде больше играть», — приводят «Известия» слова вратаря.

Николаев в октябре 2023 года стал игроком «Нефтехимика». Он провел два матча за клуб из Нижнекамска и в ноябре того же года в результате обмена на Германа Точилкина и денежную компенсацию перешел в «Спартак». Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.