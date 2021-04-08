Никитин о поражении от СКА: «Мы вышли просто поиграть в хоккей и забыли про работу»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (1:3). Московские армейцы ведут в противостоянии 3-1.

— Соперник превзошел нас в желании. Отсюда все и вытекало. Нельзя сказать, что дело в небольшой расслабленности. Против нас играла хорошая команда. В серии нужна стопроцентная концентрация на каждый матч.

— Показалось, что до третьего периода ЦСКА не хватало движения и в большинстве команда действовала статично.

— Не было полной концентрации, поэтому присутствовали неточности, не вовремя приезжали туда, куда было нужно, и отдавали не туда, где находились партнеры. Здесь никакого секрета нет — всю идет через работу. Тогда можно играть в хоккей. Сегодня же мы просто пытались поиграть в хоккей. Этого недостаточно

— В первом периоде шайба так скакала, словно ваши игроки ее боялись. Это тоже вопрос настроя и концентрации?

— Это финал конференции. Кто здесь боится? Сегодня СКА сыграл в хоккей лучше, поэтому и шайба у нас скакала.

(Михаил Зислис)