Никитин о поражении от СКА: «Мы вышли просто поиграть в хоккей и забыли про работу»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (1:3). Московские армейцы ведут в противостоянии 3-1.
— Соперник превзошел нас в желании. Отсюда все и вытекало. Нельзя сказать, что дело в небольшой расслабленности. Против нас играла хорошая команда. В серии нужна стопроцентная концентрация на каждый матч.
— Показалось, что до третьего периода ЦСКА не хватало движения и в большинстве команда действовала статично.
— Не было полной концентрации, поэтому присутствовали неточности, не вовремя приезжали туда, куда было нужно, и отдавали не туда, где находились партнеры. Здесь никакого секрета нет — всю идет через работу. Тогда можно играть в хоккей. Сегодня же мы просто пытались поиграть в хоккей. Этого недостаточно
— В первом периоде шайба так скакала, словно ваши игроки ее боялись. Это тоже вопрос настроя и концентрации?
— Это финал конференции. Кто здесь боится? Сегодня СКА сыграл в хоккей лучше, поэтому и шайба у нас скакала.
(Михаил Зислис)
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