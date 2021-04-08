СКА обыграл ЦСКА и сократил оставание в серии плей-офф

СКА победил ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Петербургский клуб сократил оставание в серии и проигрывает 1-3.

В составе победителей по шайбе забросили Линден Вей и Мальте Стремвалль, гол и две голевые передачи записал на свой счет молодой форвард СКА Василий Подколзин. У ЦСКА единственный гол забил Максим Шалунов.

КХЛ. Кубок Гагарина

Запад. Финал

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Вей — 2 (Стремвалль, Подколзин), 5:19 — 1:0. Стремвалль — 1 (Фантенберг, Подколзин), 22:36 — 2:0. Шалунов — 9 (Мамин), 43:37 — 2:1. Подколзин — 4 (п.в., Хафизуллин), 59:22 — 3:1.

Вратари: Хелльберг — Юханссон (59:03 — 59:22).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+7+10) — 18 (4+9+5).

Судьи: Беляев, Оленин.

8 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 9224 зрителя.

Счет в серии: 1-3