Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:25

Никитин: «Локомотив» проиграл первые три матча ЦСКА в деталях, а четвертый по делу»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что команда по делу уступила ЦСКА в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина (1:4).

«Неприятно перед болельщиками за такую игру. Первые три игры проиграли в деталях, сегодня по делу, — сказал Никитин. — Итоги рано подводить, нужно проанализировать, но результат неудовлетворительный».

Тренер прокомментировал игру в плей-офф вернувшегося осенью из Национальной хоккейной лиги Артема Анисимова, который был в обойме запасных игроков в сборной России на Олимпиаде.

«Нужно понимать, что против него был квалифицированный оппонент, и втягивающие игры после Пекина пришлись на плей-офф. Но все что мог, он сделал», — отметил Никитин.

«Локомотив» уступил ЦСКА в Ярославле в четвертом матче со счетом 1:4, вылетев из плей-офф.

Источник: https://tass.ru/sport/13996099
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Федоров: «ЦСКА обыграл в этой серии крепкого и серьезного соперника»
Леонтьев: «Нефтехимик» великолепно провел плей-офф, несмотря на то, что не выиграли на одного матча»
Гатиятулин рассказал, за счет чего «Трактор» обыграл «Нефтехимик» в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Зернов: «Хет-трик посвящаю семье: маме, папе, девушке»
«Локомотив» провалил плей-офф. Тренер Никитин так и не придумал, как обыграть бывшую команду
«Нефтехимик» — «Трактор: все голы четвертого матча серии плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федоров: «ЦСКА обыграл в этой серии крепкого и серьезного соперника»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 2 : 5
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 3
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости