Никитин: «Локомотив» проиграл первые три матча ЦСКА в деталях, а четвертый по делу»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что команда по делу уступила ЦСКА в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина (1:4).
«Неприятно перед болельщиками за такую игру. Первые три игры проиграли в деталях, сегодня по делу, — сказал Никитин. — Итоги рано подводить, нужно проанализировать, но результат неудовлетворительный».
Тренер прокомментировал игру в плей-офф вернувшегося осенью из Национальной хоккейной лиги Артема Анисимова, который был в обойме запасных игроков в сборной России на Олимпиаде.
«Нужно понимать, что против него был квалифицированный оппонент, и втягивающие игры после Пекина пришлись на плей-офф. Но все что мог, он сделал», — отметил Никитин.
«Локомотив» уступил ЦСКА в Ярославле в четвертом матче со счетом 1:4, вылетев из плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4