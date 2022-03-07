Никитин: «Локомотив» проиграл первые три матча ЦСКА в деталях, а четвертый по делу»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что команда по делу уступила ЦСКА в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина (1:4).

«Неприятно перед болельщиками за такую игру. Первые три игры проиграли в деталях, сегодня по делу, — сказал Никитин. — Итоги рано подводить, нужно проанализировать, но результат неудовлетворительный».

Тренер прокомментировал игру в плей-офф вернувшегося осенью из Национальной хоккейной лиги Артема Анисимова, который был в обойме запасных игроков в сборной России на Олимпиаде.

«Нужно понимать, что против него был квалифицированный оппонент, и втягивающие игры после Пекина пришлись на плей-офф. Но все что мог, он сделал», — отметил Никитин.

«Локомотив» уступил ЦСКА в Ярославле в четвертом матче со счетом 1:4, вылетев из плей-офф.