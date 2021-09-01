Никита Тертышный: «В КХЛ меньше брака и индивидуальных ошибок. Мастерство команд выше, чем в ВХЛ»
Нападающий «Трактора» Никита Тертышный в интервью «СЭ» сравнил уровень хоккея в КХЛ и ВХЛ.
— Никита, в чем почувствовали разницу между Вышкой и КХЛ?
— В качестве игры. В КХЛ меньше брака и индивидуальных ошибок. Они, конечно, бывают — это все-таки игра. Но здесь хоккей качественнее и мобильнее. Намного выше уровень игроков. Кто-то прошел НХЛ и другие европейские лиги. Мастерство команд выше, чем в ВХЛ. В этом году, думаю, будет очень интересный чемпионат. С введением потолка зарплат заметно, что команды подравнялись
— Тем не менее именно вас в Сочи признали лучшим нападающим. Чувствуете повышенное внимание к себе на льду?
— Нет, не думаю, что на меня обращают повышенное внимание. Меня никто и не знает в других командах.
— У «Трактора» в этом сезоне серьезные амбиции. Пришли новички, многие из которых выигрывали Кубки Гагарина до этого.
— Да даже если не брать Кубок Гагарина, многие ребята что-то выигрывали на разных уровнях. Сергей Калинин — капитан, который выиграл практически все: Олимпиаду, Кубок Гагарина, чемпионат мира. Вячеслав Основин взял бронзу молодежного чемпионата мира. Яруллин, Гарипов, Ткачев выигрывали кубки с «Ак Барсом». Евгений Кулик — очень опытный защитник. Местные ребята 1998 года вышли на серьезный уровень.
— Вы выигрывали Кубок Петрова.
— Да. Понятно, это не КХЛ, но все равно.
— Дело не в лиге, а в накале и понимании того, как надо играть, когда будут бить на каждом сантиметре льда.
— Да. Еще отмечу, что у нас сильная вратарская линия. У всех в команде большие надежды, все игроки и тренеры хотят выиграть кубок.
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