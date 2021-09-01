Форвард «Трактора» Потапов перенес операцию

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о сроках восстановления форварда Алексея Потапова.

«У него недавно успешно прошла операция и срок восстановления порядка двух месяцев», — сказал Савин сайту КХЛ.

32-летний Потапов в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». В регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 52 матчах, набрав 9 (4+5) очков. В плей-офф в 18 встречах он отметился двумя голевыми передачами.