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Форвард «Трактора» Потапов перенес операцию

16:24
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о сроках восстановления форварда Алексея Потапова.

«У него недавно успешно прошла операция и срок восстановления порядка двух месяцев», — сказал Савин сайту КХЛ.

32-летний Потапов в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». В регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 52 матчах, набрав 9 (4+5) очков. В плей-офф в 18 встречах он отметился двумя голевыми передачами.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/01/488420.html

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Иван Шитик все материалы автора

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