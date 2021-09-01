«Авангард» — ЦСКА: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча открытия сезона КХЛ
17:30
В среду, 1 сентября стартует новый сезон КХЛ. Кубок Открытия разыграют прошлогодние финалисты — московский ЦСКА и обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард».
Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.
За матчем «Авангард» — ЦСКА можно будет следить в онлайн трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте телеканала «Матч ТВ», и на КХЛ ТВ.
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