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«Авангард» — ЦСКА: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча открытия сезона КХЛ

17:30
«Авангард» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Авангард» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 1 сентября стартует новый сезон КХЛ. Кубок Открытия разыграют прошлогодние финалисты — московский ЦСКА и обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард».

Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.

За матчем «Авангард» — ЦСКА можно будет следить в онлайн трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте телеканала «Матч ТВ», и на КХЛ ТВ.

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Руслан Абушкин все материалы автора

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