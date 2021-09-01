В среду, 1 сентября стартует новый сезон КХЛ. Кубок Открытия разыграют прошлогодние финалисты — московский ЦСКА и обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард».

Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.

За матчем «Авангард» — ЦСКА можно будет следить в онлайн трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте телеканала «Матч ТВ», и на КХЛ ТВ.