Немировски — о селекции «Сибири»: «Мы ищем игроков в топ-6»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.
— У нас тренируются все игроки, за исключением Короткова и Основина. Коротков еще не восстановился полностью после операции. Думаю, он вряд ли сыграет в начале сезона. На Основина мы уже не рассчитываем.
— Беспокоит ли центральная ось?
— У нас есть центры. Тот же Бек может играть в центре. Сейчас будем рассматривать вариант с тем, чтобы Бек и Андреофф играли центральных в разных тройках.
— Вы говорили, что селекция команды завершена на 95%. Есть ли понимание, какие позиции нужно усиливать?
— На сборе в Минске мы тренировались по два раза в день. Там у нас была только одна игра с «Динамо». Думаю, после первых двух матчей на турнире Пучкова будем понимать, какие позиции необходимо закрыть. Конечно, сейчас все ищут игроков в топ-6. Мы — в том числе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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