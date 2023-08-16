Немировски рассказал о том, в каком состоянии прилетели в Новосибирск легионеры «Сибири»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о том, почему Тэйлор Бек, Энди Андреофф и Тревор Мерфи присоединились к команде на две недели позже остальной части игроков.
— Легионеры приехали в Новосибирск готовыми. Они начали тренироваться дома больше двух месяцев назад. Я общался с людьми, которые работали с ними в Канаде. Им скорее нужно сейчас привыкать к разнице во времени, чем добирать физику.
— Почему они так поздно присоединились к команде?
— У них у всех были разные ситуации. Бек вместе с женой ожидал рождения ребенка. Андреофф подписал контракт достаточно поздно и приехал сразу, как ему оформили визу. Энди должен был прилететь вместе с женой, но ее виза еще не готова. У Мерфи тоже были определенные нюансы, о которых мы знали еще в апреле.
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