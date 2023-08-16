Нападающий Основин покинет «Сибирь»

Форвард Вячеслав Основин покинет «Сибирь». Это подтвердил главный тренер новосибирцев Дэвид Немировски.

В данный момент форвард тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.

29-летний хоккеист выступает за новосибирцев с 2022 года. Ранее он уже играл за команду в сезоне-2017/18.

В прошедшем сезоне Основин набрал 22 (8+14) очка в 55 матчах регулярного сезона КХЛ. Он не отличился результативными действиями в трех играх плей-офф.