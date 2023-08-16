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Сегодня, 11:05

Нападающий Основин покинет «Сибирь»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард Вячеслав Основин покинет «Сибирь». Это подтвердил главный тренер новосибирцев Дэвид Немировски.

В данный момент форвард тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.

29-летний хоккеист выступает за новосибирцев с 2022 года. Ранее он уже играл за команду в сезоне-2017/18.

В прошедшем сезоне Основин набрал 22 (8+14) очка в 55 матчах регулярного сезона КХЛ. Он не отличился результативными действиями в трех играх плей-офф.

Вячеслав Основин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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