Нападающий Основин покинет «Сибирь»
Форвард Вячеслав Основин покинет «Сибирь». Это подтвердил главный тренер новосибирцев Дэвид Немировски.
В данный момент форвард тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.
29-летний хоккеист выступает за новосибирцев с 2022 года. Ранее он уже играл за команду в сезоне-2017/18.
В прошедшем сезоне Основин набрал 22 (8+14) очка в 55 матчах регулярного сезона КХЛ. Он не отличился результативными действиями в трех играх плей-офф.
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