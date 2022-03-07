«Локомотив» — ЦСКА: все голы заключительного матча серии плей-офф

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в четвертьфинал. Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Единственная шайба железнодорожников на счету Егора Коршкова.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу московского клуба, который вышел в четвертьфинал.