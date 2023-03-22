«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Тихомировым

«Нефтехимик» продлил соглашение с голкипером команды Андреем Тихомировым, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан на один сезон.

Вратарь является воспитанником «Торпедо», в котором он выступал до нижнекамской команды.

В текущем сезоне он сыграл за «Нефтехимик» 35 матчей, в 15 из них он одержал победу, где четыре раза отыграл на «0».