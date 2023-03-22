Тамбиев — о поражении от «Ак Барса»: «Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Хороший хоккей, цена ошибки высока, и ее допустили мы, — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева. — Совершенно равная игра, я считаю — по броскам, по моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны. В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют, это не оправдание для нас. Мы так играем, в этом наша прелесть. Нет права на ошибку? Я не люблю этих громких слов, у нас есть право на ошибку, не надо. Впереди еще один матч. У «Ак Барса» тоже были моменты, не только у нас. Досадно то, что мы проиграли. Момент Берлева? Я же тренер, я не могу за него реализовать момент. Я знаю, как работать в плей-офф, и никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, ребята все знают, я их не накручиваю — надо выходить и играть. Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Мы сделаем выводы, правильно отреагируем и выйдем на следующий матч. Против «Ак Барса» можно играть».

«Ак Барс» ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Казани 24 марта и начнется в 19.30 (мск).