«Нефтехимик» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Видеотрансляция игры КХЛ «Нефтехимик» — «Амур» в Кинопоиске начнется в 18.50 мск
«Нефтехимик» дома в Нижнекамске сыграет против хабаровского «Амура» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 17 ноября. Встреча пройдет на «Нефтехим-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляция игры «Нефтехимик» — «Амур» пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.50 мск. Сервис «Кинопоиск» также покажет прямой эфир игры пользователям с подпиской.
«Нефтехимик» с 29 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» — девятый с 30 очками на Востоке.
Ключевые события противостояния «Нефтехимика» и «Амура» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
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|41
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|5
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|6
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|18
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|37
|7
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|9
|Амур
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|10
|Нефтехимик
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|Барыс
|32
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|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|32
|22
|10
|47
|2
|Динамо М
|31
|21
|10
|45
|3
|Локомотив
|30
|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
Результаты / календарь
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20.11
21.11
22.11
|17.11
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|17.11
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
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