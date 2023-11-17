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Сегодня, 17:38

Нападающий «Сибири» Белоусов пропустит около трех недель из-за травмы

Виктория Кравченко
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Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов пропустит до трех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Форвард получил повреждение в матче КХЛ против «Металлурга» (2:3 ОТ) и не вышел на второй период.

В этом сезоне 32-летний Белоусов провел 23 матча, набрал 5 очков (3+2).

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 31 матче.

Георгий Белоусов
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 32 20 12 44
2 Лада 32 18 14 42
3 Авангард 30 19 11 41
4 Ак Барс 31 19 12 40
5 Автомобилист 33 18 15 40
6 Сал. Юлаев 31 18 13 37
7 Трактор 31 17 14 37
8 Сибирь 31 14 17 32
9 Амур 30 12 18 30
10 Нефтехимик 30 12 18 29
11 Барыс 32 9 23 25
12 Адмирал 28 7 21 19
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1 Спартак 32 22 10 47
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4 Торпедо 31 18 13 38
5 СКА 30 17 13 34
6 ЦСКА 30 16 14 34
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8 Северсталь 30 13 17 31
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10 Витязь 32 11 21 26
11 Куньлунь РС 35 10 25 25
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