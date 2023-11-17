Нападающий «Сибири» Белоусов пропустит около трех недель из-за травмы

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов пропустит до трех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Форвард получил повреждение в матче КХЛ против «Металлурга» (2:3 ОТ) и не вышел на второй период.

В этом сезоне 32-летний Белоусов провел 23 матча, набрал 5 очков (3+2).

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 31 матче.