«Амур» по буллитам переиграл «Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ
«Амур» по буллитам переиграл «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Забитыми шайбами в составе хозяев отметился нападающий Михаил Назаров.
В составе «Амура» забросил форвард Никита Гребенкин.
В серии буллитов сильнее точнее оказались игроки команды из Хабаровска — 2:1 Б.
«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 54 очка за 55 матчей.
«Амур» располагается на 8-й строчке с 56-ю баллами за 54 встречи.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гребенкин — 8 (буллит), 39:33 — 0:1. Назаров — 5 (Купцов), 44:59 — 1:1.
Победный буллит: Дубакин.
Вратари: Тихомиров — Аликин.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 37 (16+7+12+2) — 33 (9+12+10+2).
Судьи: Бондарь, Сергеев.
25 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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