СКА победил ЦСКА в армейском дерби
СКА на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Питерцы третий раз обыграли москвичей в армейском дерби.
В составе гостей отличился защитник Даррен Диц. За питерский клуб шайбы забросили нападющие Марат Хайруллин, Эмиль Галимов и Никита Гусев.
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Дитц — 5 (Соркин, Григоренко), 13:36 — 0:1. Хайруллин — 25 (Никишин), 17:24 — 1:1. Галимов — 4 (бол., Педан, Ожиганов), 57:30 — 2:1. Гусев — 20 (бол., Галимов), 59:47 — 3:1.
Вратари: Николаев — Шарыченков (58:21 — 59:08).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (12+10+12) — 29 (10+12+7).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
25 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -