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Сегодня, 21:45

СКА победил ЦСКА в армейском дерби

Мария Гусева
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СКА — ЦСКА — 3:1.
Фото Пресс-служба ХК ЦСКА

СКА на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Питерцы третий раз обыграли москвичей в армейском дерби.

В составе гостей отличился защитник Даррен Диц. За питерский клуб шайбы забросили нападющие Марат Хайруллин, Эмиль Галимов и Никита Гусев.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Дитц — 5 (Соркин, Григоренко), 13:36 — 0:1. Хайруллин — 25 (Никишин), 17:24 — 1:1. Галимов — 4 (бол., Педан, Ожиганов), 57:30 — 2:1. Гусев — 20 (бол., Галимов), 59:47 — 3:1.

Вратари: Николаев — Шарыченков (58:21 — 59:08).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (12+10+12) — 29 (10+12+7).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

25 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
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Куньлунь – Динамо Мн
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