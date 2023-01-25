КХЛ, 25 января: СКА примет ЦСКА, «Салават Юлаев» против «Ак Барса» и другие матчи

25 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА отправится в гости к СКА и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 25 января (время начала — московское)

16.30. «Авангард» — «Трактор»

16.30. «Барыс» — «Северсталь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

17.00. «Автомобилист» — «Динамо»

19.30. «Нефтехимик» — «Амур»

19.30. СКА — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут