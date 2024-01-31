Нападающий «Спартака» Цыплаков: «Большинство отвратительное было сегодня»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков в интервью «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2).

— Сами задаемся вопросом, чего не хватило до победы сегодня. Плохо начали и плохо продолжили.

— Уже третья игра с «Локомотивом» в этом сезоне и третье поражение.

— Хороший, сильный соперник, нам объясняли, что надо делать, как сыграть лучше. Мы почему-то этого не делаем и на те же грабли наступаем. Большинство отвратительное было сегодня, мое удаление в конце было ненужным.

— Сегодняшняя заброшенная шайба «Спартака» стала 200-й для команды в этом сезоне. Теперь команда на 6 месте по этому показателю. Насколько это важно для команды?

— Классно, когда много шайб забивается, главное, чтобы их было больше, чем у соперника. Как сегодня — с одной шайбой не выиграешь.