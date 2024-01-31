Голкипер ЦСКА Федотов: «Мы знаем в каких моментах проседаем, плей-офф не за горами»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов прокомментировал матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2), а также рассказал о настрое команды на плей-офф.

— Интересная игра для болельщиков и для нас. Мы показали комбинационный хоккей сегодня, много моментов создала команда соперника. Мы знаем в каких моментах проседаем, плей-офф не за горами. Сейчас мы позволяем себе много халатности, и это приводит к определенным голевым моментам и пропущенным шайбам.

— ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина-2024 от Запада. Есть уже план на плей-офф?

— У нас плей-офф начался еще перед Новым годом. Мы не заглядываем особо далеко, от матча к матчу постепенно идем. Мы не в том положении, чтобы прогнозировать.

— Есть ли какие-то изменения в игре под руководством Равиля Амировича?

— В целом мелочи и детали поменялись, но философия игры осталась прежней. Наверное по результатам судить можно, какие-то победы. Со СКА мы начали пробовать новые вещи и это поначалу работало, но потом в какой-то момент не хватило концентрации. Отталкиваясь от результата, можно заявить, что результаты есть, небольшие, но все же. И эти перемены идут в положительную сторону.

ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина-2024 от Запада. Армейцы вышли в плей-офф 13-й раз подряд.

В следующем матче ЦСКА дома примет СКА, а «Торпедо» на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Обе игры пройдут 2 февраля.

(Анна Бирюкова)