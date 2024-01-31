Игорь Ларионов: «Стремление отыграться и вытянуть игру заслуживает уважения»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3).

— Почему приняли решение снять вратаря за две минуты, а не тогда, когда Григоренко удалился?

— Ты смотришь насколько ребята, которых ты ставишь, смогут перенести эту тяжесть. Мы думали снять пораньше, понимали, что нам необходимо вбрасывание в зоне соперника. Могли забить раньше, но к сожалению не смогли. Ребята боролись до конца. Забили второй гол, могли сравнять и это был бы триллер, который мог украсить этот матч. Желание, стремление отыграться и вытянуть игру — заслуживает уважения.

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Команда Сергея Федорова вышла в плей-офф. «Торпедо» (68 очков) идет пятым на «Западе».

(Анна Бирюкова)