Андрей Локтионов — о победе над «Северсталью»: «Мы дали понять, что легко не будет»

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов, набравший два очка в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:3), поделился эмоциями от победы.

— Насколько, с психологической точки зрения, было тяжело подходить к этому матчу?

— Мы настраивались на репетицию, хорошо, что победили. Мы дали понять, что легко не будет.

— Сегодня решили выложиться на 100 процентов? Или же заготовили сюрприз ко встрече 29 числа?

— Мы каждую игру выкладываемся на 100 процентов. Живем сегодняшним днем.

— Две решающие передачи от вас сегодня. Что приятнее — забрасывать или отдавать пас?

— На самом деле нравится и то, и другое нравится. Главное, чтобы выигрывали

— Если судить по счету, то «Спартак» был сегодня догоняющей командой.

— Мы пропустили голы, при первой пропущенной шайбе я не доиграл где-то момент.

— Сказал ли что-то особенное Алексей Жамнов после игры?

— Как всегда сказал, что мы молодчики и нужно настраиваться на плей-офф именно с таким настроем.

Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Серия между «Спартаком» и «Северсталью» стартует 29 февраля в Москве. Клубы сыграют друг против друга в плей-офф впервые в истории.

Анна Бирюкова