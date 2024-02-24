Тренер «Амура» Мартемьянов — о драке: «Я только приветствую — хоккей хорош не только голами»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4) и высказался о драке во втором периоде матча.

«Честно говоря, недоволен игрой наших нападающих в первых двух периодах. Соперник доминировал, мы нахватали меньшинства, нагрузили оборону. Пропущенные голы — это следствие усталости и ошибок. В третьем периоде встрепенулись, игра уже понравилась больше чем в первых двух периодах. Скамейка у нас не такая длинная, посмотрели резерв, впереди еще один матч и дальше плей-офф.

Драка? Это нормально совершенно, пар выпустили, публику порадовали. Накал борьбы, никто не хотел проигрывать. Хоккей хорош не только голами, парни помахали руками. Борьба есть борьба, в плей-офф такое может быть. Я только приветствую», — сказал Мартемьянов.

«Амур» ранее гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2018 года.