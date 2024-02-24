Президент КХЛ Морозов поздравил Гусева с рекордом по очкам за регулярный чемпионат

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал рекорд нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева по очкам за один регулярный чемпионат.

Форвард набрал 86-е (23+63) очко в этом сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина — 85 (48+37).

«Если в прошлом сезоне при увеличении количества матчей никто не смог подобраться к рекордам Мозякина, то сейчас помимо бомбардирского было близко к обновлению и снайперское достижение.

Поздравляю Никиту Гусева с новым рекордом результативности в одном отдельно взятом регулярном чемпионате», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Предыдущим лучшим результатом Гусева в регулярном чемпионате КХЛ были 82 (17+65) очка за СКА в сезоне-2018/19.