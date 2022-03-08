Нападающий СКА Волков назвал ключевой момент четвертого матча серии плей-офф с минским «Динамо»

Нападающий СКА Александр Волков прокомментировал результат четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (4:3).

— Тяжелая игра, как и все предыдущие. От ножа. Соперник хорошо играл в большинстве, мы тоже реализовали лишнего. Было непросто, но мы выстояли и выиграли.

— Какой момент сегодня стал переломным?

— Конечно, третий гол, когда повели 3:2. По ходу всего матча вы отыгрывались и тут наконец-то вышли вперед. Это придало больше эмоций, больше сил. Очень важный момент.

— Минчане дважды забросили в большинстве. Не смогли подстроиться под их схему?

— Не то что не смогли, они немного перестроились, так как у них не очень получалось в прошлой игре. Начали больше бросать, закрывать вратаря, нашли свои моменты. Слава богу, что мы выиграли.

— Впереди «Спартак», который не играл в первом раунде. Это плюс или минус?

— Нам без разницы, мы отталкиваемся от своей игры. Самое главное — отдохнуть, привести в порядок эмоции, побыть с семьями и дальше готовиться.

— Очень много было неоправданных удалений в зоне атаки. Как этого избежать?

— Быть немного аккуратнее с клюшками, все удаления были за подножки или высоко поднятые. Игра напряженная, все хотят выиграть борьбу, отсюда нелепые удаления.