Ротенберг подвел итоги серии плей-офф с минским «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (4:3).
— Нам пришлось серьезно поработать, чтобы сегодня выиграть. Очень хорошая серия, соперник постоянно перестраивался, была тактическая вариативность. На будущее полезная серия для нас. Сейчас немного отдыха, потом будем готовиться к следующему раунду.
— Показалось, что в первом периоде «Динамо» играло лучше. Ваша команда вкатывалась?
— Соперник был прижат к стенке, пытался играть на максимальных скоростях. Им нужно было обязательно побеждать, поэтому хозяева делали все возможное. Нам пришлось поработать, чтобы перестроиться. Ребята молодцы, выполнили установку, мы внесли тактические корректировки. В плей-офф легко не бывает, каждая команда бьется до последнего.
— Несколько удалений в зоне атаки с чем связаны?
— Ребята всегда стараются играть на пределе. Где-то, возможно, эмоции перехлестывают. Плюс хорошая поддержка, полные трибуны, плей-офф. В хоккее без ошибок не обойтись.
— Какой из матчей был самым тяжелым?
— Все игры были разными, но тяжелыми. Надо отдать должное сопернику, тренерскому штабу «Динамо». Были постоянно тактические изменения, нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выиграть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4