Ротенберг подвел итоги серии плей-офф с минским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (4:3).

— Нам пришлось серьезно поработать, чтобы сегодня выиграть. Очень хорошая серия, соперник постоянно перестраивался, была тактическая вариативность. На будущее полезная серия для нас. Сейчас немного отдыха, потом будем готовиться к следующему раунду.

— Показалось, что в первом периоде «Динамо» играло лучше. Ваша команда вкатывалась?

— Соперник был прижат к стенке, пытался играть на максимальных скоростях. Им нужно было обязательно побеждать, поэтому хозяева делали все возможное. Нам пришлось поработать, чтобы перестроиться. Ребята молодцы, выполнили установку, мы внесли тактические корректировки. В плей-офф легко не бывает, каждая команда бьется до последнего.

— Несколько удалений в зоне атаки с чем связаны?

— Ребята всегда стараются играть на пределе. Где-то, возможно, эмоции перехлестывают. Плюс хорошая поддержка, полные трибуны, плей-офф. В хоккее без ошибок не обойтись.

— Какой из матчей был самым тяжелым?

— Все игры были разными, но тяжелыми. Надо отдать должное сопернику, тренерскому штабу «Динамо». Были постоянно тактические изменения, нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выиграть.