Нападающий Широков официально стал игроком «Автомобилиста»

Нападающий Сергей Широков стал игроком «Автомобилиста».

Как сообщает пресс-служба, клуб заключил односторонний контракт с 36-летним игроком на два года.

Последние два сезона Широков провел в «Спартаке». В сезоне-2021/22 нападающий сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти матчах.

В КХЛ Широков также выступал за ЦСКА, «Авангард» и СКА. Напомним, что на Олимпиаде-2018 хоккеист вместе со сборной России выиграл золотые медали.