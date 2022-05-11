Епанчинцев может стать новым главным тренером «Витязя»

Как стало известно «СЭ», Вадим Епанчинцев может стать новым главным тренером «Витязя».

Ранее этот пост покинул Юрий Бабенко, который войдет в тренерский штаб Олега Знарка в «Ак Барсе».

46-летний специалист на данный момент возглавляет хоккейный клуб «Югра». Под его руководством в сезоне-2020/21 команда из Ханты-Мансийска стала обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова.