Олимпийский чемпион Широков подпишет контракт с «Автомобилистом» на два года

По информации «СЭ», нападающий Сергей Широков подписал контракт с «Автомобилистом» сроком на два года.

Прошлый сезон 36-летний форвард провел в московском «Спартаке». Он сыграл за команду в регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти матчах.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Широков вместе со сборной России выиграл золотые медали.