Нападающий «Северстали» Гуслистов: «Команда учла ошибки прошлогодней серии с «Динамо»
Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов прокомментировал победу своей команды в первом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (6:3).
— «Северсталь» за исключением отрезка во втором периоде и в самой концовке полностью контролировала игру.
— Первый период вышел очень хорошим. Соглашусь, что во втором были проблемы, когда пропустили две шайбы, еще и в концовку немного смазали. А так весь матч у нас на льду были правильные действия, играли по счету и контролировали ход встречи.
— В двух контрольных матчах с «Локомотивом» отрабатывали моменты конкретно под «Динамо»?
— Больше отрабатывали свои действия, как мы вообще собираемся играть в плей-офф, необязательно против бело-голубых, а против любого соперника.
— Андрей Разин сказал, что команда учитывала ошибки, которые были допущены в прошлогодней серии с «Динамо».
— Во-первых, нам нужно поменьше удаляться, так как у соперника очень мастеровитое большинство. Во-вторых, поплотнее играть с их лидерами, не давать им пространства.
— Ожидали такого результативного хоккея в плей-офф, не только сегодня, но и в параллельных матчах?
— В том году наша первая игра завершилась 0:1, конечно, в плей-офф не ждешь больших счетов. Особенно в первых матчах все особенно осторожничают и присматриваются друг к другу, действуют попроще. Может, сказалось то, что команды давно не играли, и вышли с желанием побольше бросать и забивать.
— У «Северстали» здорово заработало большинство.
— В паузу внесли коррективы — немного поменялись сочетания в большинстве и на тренировках отработали моменты, которые не получались в регулярном чемпионате. Тренеры показали видео и обратили внимание на некоторые нюансы. Хорошо, что сегодня удалось забить в неравных составах.
(Павел Гудков)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -