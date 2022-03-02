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2 марта, 23:42

Нападающий «Северстали» Гуслистов: «Команда учла ошибки прошлогодней серии с «Динамо»

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов прокомментировал победу своей команды в первом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (6:3).

— «Северсталь» за исключением отрезка во втором периоде и в самой концовке полностью контролировала игру.

— Первый период вышел очень хорошим. Соглашусь, что во втором были проблемы, когда пропустили две шайбы, еще и в концовку немного смазали. А так весь матч у нас на льду были правильные действия, играли по счету и контролировали ход встречи.

— В двух контрольных матчах с «Локомотивом» отрабатывали моменты конкретно под «Динамо»?

— Больше отрабатывали свои действия, как мы вообще собираемся играть в плей-офф, необязательно против бело-голубых, а против любого соперника.

— Андрей Разин сказал, что команда учитывала ошибки, которые были допущены в прошлогодней серии с «Динамо».

— Во-первых, нам нужно поменьше удаляться, так как у соперника очень мастеровитое большинство. Во-вторых, поплотнее играть с их лидерами, не давать им пространства.

— Ожидали такого результативного хоккея в плей-офф, не только сегодня, но и в параллельных матчах?

— В том году наша первая игра завершилась 0:1, конечно, в плей-офф не ждешь больших счетов. Особенно в первых матчах все особенно осторожничают и присматриваются друг к другу, действуют попроще. Может, сказалось то, что команды давно не играли, и вышли с желанием побольше бросать и забивать.

— У «Северстали» здорово заработало большинство.

— В паузу внесли коррективы — немного поменялись сочетания в большинстве и на тренировках отработали моменты, которые не получались в регулярном чемпионате. Тренеры показали видео и обратили внимание на некоторые нюансы. Хорошо, что сегодня удалось забить в неравных составах.

(Павел Гудков)

ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
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