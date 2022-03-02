Нападающий «Северстали» Гуслистов: «Команда учла ошибки прошлогодней серии с «Динамо»

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов прокомментировал победу своей команды в первом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (6:3).

— «Северсталь» за исключением отрезка во втором периоде и в самой концовке полностью контролировала игру.

— Первый период вышел очень хорошим. Соглашусь, что во втором были проблемы, когда пропустили две шайбы, еще и в концовку немного смазали. А так весь матч у нас на льду были правильные действия, играли по счету и контролировали ход встречи.

— В двух контрольных матчах с «Локомотивом» отрабатывали моменты конкретно под «Динамо»?

— Больше отрабатывали свои действия, как мы вообще собираемся играть в плей-офф, необязательно против бело-голубых, а против любого соперника.

— Андрей Разин сказал, что команда учитывала ошибки, которые были допущены в прошлогодней серии с «Динамо».

— Во-первых, нам нужно поменьше удаляться, так как у соперника очень мастеровитое большинство. Во-вторых, поплотнее играть с их лидерами, не давать им пространства.

— Ожидали такого результативного хоккея в плей-офф, не только сегодня, но и в параллельных матчах?

— В том году наша первая игра завершилась 0:1, конечно, в плей-офф не ждешь больших счетов. Особенно в первых матчах все особенно осторожничают и присматриваются друг к другу, действуют попроще. Может, сказалось то, что команды давно не играли, и вышли с желанием побольше бросать и забивать.

— У «Северстали» здорово заработало большинство.

— В паузу внесли коррективы — немного поменялись сочетания в большинстве и на тренировках отработали моменты, которые не получались в регулярном чемпионате. Тренеры показали видео и обратили внимание на некоторые нюансы. Хорошо, что сегодня удалось забить в неравных составах.

(Павел Гудков)