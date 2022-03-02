Даниил Вовченко считает, что «Северсталь» хорошо сыграла в обороне в матче с «Динамо»

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Когда счет стал 2:2, у нас паники не было, все понимали, что надо выходить играть. Получилось, забили. Потом побежали и забили еще, потому оставалось только не пропустить. Сегодня хорошо в обороне сыграли. Физическая форма? Баллоны потаскали, ноги отпустило, бежим сейчас, как кони», — приводит слова Вовченко сайт КХЛ.

«Северсталь» повела в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Москве 4 марта, начало — в 19:30 по московскому времени.