Нападающий «Салавата Юлаев» Кадейкин: «В НХЛ тоже не боги играют»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин ответил на вопрос, какие команды в НХЛ ему нравятся.
«Есть несколько команд, которые мне нравятся. Целые игры не удается посмотреть. Хайлайты иногда не показательны, смотришь и думаешь: «Вау, круто». А потом включаешь игры и видишь, что все немножко не так. Понимаешь, что там тоже не боги играют.
Мне нравятся системные команды, которые не лишены креатива. Когда Лу Ламорелло пришел в «Айлендерс», мне очень нравилась их команда. Он так быстро перестроил всю систему за год, что команда, которая не попадала в плей-офф, потеряла Тавареса, сумела на следующий сезон попасть в восьмерку, дойти до второго раунда. «Айлендерс» за счет своей системы обыгрывали сильных соперников — это все круто. Мне всегда нравился «Питтсбург» — со времен, когда они брали Кубок Стэнли. Импонирует их система игры. Сейчас был в сборной, работал с Сергеем Викторовичем Гончаром», — приводит Sport24 слова Кадейкина.
29-летний форвард выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В текущем сезоне он набрал 34 (13+21) очка в КХЛ. Ранее Кадейкин выступал за СКА, «Локомотив» и «Атлант».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|43
|15
|91
|2
|Торпедо
|57
|37
|20
|78
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|8
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|9
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|10
|Куньлунь
|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|58
|35
|23
|75
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Авангард
|56
|32
|24
|69
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|57
|29
|28
|65
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
|57
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|31.01
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|31.01
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|31.01
|19:00
|
Северсталь – Металлург
|- : -
|31.01
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -