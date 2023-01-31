Нападающий «Салавата Юлаев» Кадейкин: «В НХЛ тоже не боги играют»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин ответил на вопрос, какие команды в НХЛ ему нравятся.

«Есть несколько команд, которые мне нравятся. Целые игры не удается посмотреть. Хайлайты иногда не показательны, смотришь и думаешь: «Вау, круто». А потом включаешь игры и видишь, что все немножко не так. Понимаешь, что там тоже не боги играют.

Мне нравятся системные команды, которые не лишены креатива. Когда Лу Ламорелло пришел в «Айлендерс», мне очень нравилась их команда. Он так быстро перестроил всю систему за год, что команда, которая не попадала в плей-офф, потеряла Тавареса, сумела на следующий сезон попасть в восьмерку, дойти до второго раунда. «Айлендерс» за счет своей системы обыгрывали сильных соперников — это все круто. Мне всегда нравился «Питтсбург» — со времен, когда они брали Кубок Стэнли. Импонирует их система игры. Сейчас был в сборной, работал с Сергеем Викторовичем Гончаром», — приводит Sport24 слова Кадейкина.

29-летний форвард выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В текущем сезоне он набрал 34 (13+21) очка в КХЛ. Ранее Кадейкин выступал за СКА, «Локомотив» и «Атлант».