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Сегодня, 08:40

КХЛ, 31 января: «Спартак» примет «Сочи», «Трактор» — «Динамо» и другие матчи

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Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матчи регулярного чемпионата КХЛ 31 января. «Северсталь» сыграет против «Металлурга», «Спартак» дома примет «Сочи», и другие встречи.

Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 31 января

17.00 (мск). «Трактор» — «Динамо»

19.00. «Северсталь» — «Металлург»

19.00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»

19.30. «Спартак» — «Сочи»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 57 37 20 78
3 Локомотив 58 34 24 76
4 ЦСКА 56 35 21 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Динамо Мн 58 23 35 59
8 Спартак 57 25 32 58
9 Северсталь 57 23 34 58
10 Куньлунь 58 20 38 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 58 35 23 75
2 Ак Барс 57 32 25 73
3 Автомобилист 56 32 24 72
4 Металлург 56 30 26 70
5 Авангард 56 32 24 69
6 Сал. Юлаев 57 30 27 69
7 Адмирал 57 29 28 65
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 56 25 31 57
11 Трактор 57 23 34 54
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5.02
31.01 17:00
Трактор – Динамо М
 - : -
31.01 19:00
Нефтехимик – Автомобилист
 - : -
31.01 19:00
Северсталь – Металлург
 - : -
31.01 19:30
Спартак – Сочи
 - : -
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