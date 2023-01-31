КХЛ, 31 января: «Спартак» примет «Сочи», «Трактор» — «Динамо» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата КХЛ 31 января. «Северсталь» сыграет против «Металлурга», «Спартак» дома примет «Сочи», и другие встречи.

Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 31 января

17.00 (мск). «Трактор» — «Динамо»

19.00. «Северсталь» — «Металлург»

19.00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»

19.30. «Спартак» — «Сочи»

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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