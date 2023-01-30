Ларионов: «Обсуждали с маэстро Гергиевым, как правильно собирать коллектив с точки зрения режиссера и тренера»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 Б).

«Несмотря на небольшое количество заброшенных шайб, с точки зрения зрелищности это была хорошая игра. Соперника поздравляю с заработанным очком, наших ребят — с победой. Они до конца верили, что могут обыграть лидера. Отыграли блестяще. Очень рад за Ваню Кульбакова, который провел потрясающий матч.

Отсутствие лидеров? Решение было принято после Минска, но не выносилось никуда. Мы понимали, какую большую ношу несут эти игроки. На финишной прямой сезона важно дать таким игрокам передышку. Хотелось, чтобы эти ребята постарели игру сверху, а заодно дать шанс тем, кто играет мало, взять на себя ответственность. Этот эксперимент, который мы провели, заставил нас понервничать, но он дал нам результат и хорошую пищу для размышлений на будущее.

Готовы ли мы к плей-офф? Не хочется раскрывать все планы. Мы терпеливо идем к той игре, к той атмосфере и химии, которые должна быть у команде. Сегодня мы посмотрели те элементы игры, которые могут помочь нам в плей-офф.

Я вчера смотрел «Аттилу» в Мариинском театре, затем обсуждали с маэстро Гергиевым, как правильно собирать коллектив с точки зрения режиссера и тренера. Сегодняшняя игра — это то, что мы хотим дать нашему хоккею, нашим болельщикам. Мы должны выходить и давать часть эмоций, мастерства и усилий, чтобы люди возвращались на трибуны. И, может быть, для того, чтобы овладеть сердцами каких-нибудь болельщиков из Санкт-Петербурга, чтобы в следующий раз у нас здесь было больше поддержки», - приводит слова Ларионова сайт КХЛ.