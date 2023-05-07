Нападающий Попугаев может перейти из СКА в «Ладу»

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Попугаев может перейти из СКА в «Ладу».

В минувшем сезоне 24-летний нападающий набрал 4 (0+4) очка в 26 матчах регулярки КХЛ. В плей-офф он не отметился результативными действиями за 2 игры.

13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24. Ранее «СЭ» сообщал, что в Тольятти могут перейти несколько игроков системы СКА.