Щитов: «Россия 25» — хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о выступлении сборной «России 25».

«Это хорошо, что на майских праздниках любители хоккея могут посмотреть игры нашей команды. Жаль, что нет чемпионата мира. «Россия 25» — хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки и хороший тренерский штаб. Понятно, что она сильнее Белоруссии. Да, ребята проиграли в одном матче, но ничего страшного в этом нет. Зато забили много голов», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. 9 мая российская команда проведет пятый матч майского турне против Белоруссии.